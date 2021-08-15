Россиянам дали советы по защите дачи от налетчиков

Защитить дачу от воров поможет выполнение нескольких правил, заявили эксперты по безопасности, пишут «Известия».

По словам директора «Delta Система безопасности» Валерия Ушкова, первый вопрос, которым должен озаботиться дачник — ограждение домовладения от взломщиков. Несмотря на то, что забор кажется россиянам серьезным препятствием для преступников, на деле все может быть совершенно по-другому. Специалист дал советы по защите участка от налетчиков и раскрыл современные способы наблюдения за территорией.

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Сохранить имущество помогут уличные камеры наблюдения, которые уведомят владельца о движении непонятного объекта на территории. Альтернативой таким устройствам становятся уличные датчики, которые создают тот самый «периметр», при пересечении которого о незнакомце сразу станет известно. Уведомления приходят либо на телефон владельца, либо сразу охранной компании. Если на даче есть дорогостоящие техника, предметы быта, мебель, при отъезде стоит их убирать в гараж.

Стоит озадачиться поиском надежной двери для задачи. «Окна — прочные, желательно антивандальные. В идеале окна загородного дома должны быть с решетками, рольставнями или даже обычными ставнями. Все это усложняет грабителям доступ в дом», — подчеркнул эксперт. Можно воспользоваться специальными датчиками разбития стекла или открытия окна. В идеале специалист рекомендует подключить дом к охранной системе с датчиками движения или видеокамерой, реагирующей на звуки или движение.

Представители компании «Гольфстрим — охранные системы» рекомендовали россиянам оснастить видеокамеры на даче инфракрасной подсветкой для получения качественного изображения в ночное время. «Современные IP-камеры также могут сами выступать в качестве датчиков движения», — объяснили специалисты. Управлять такими системами можно со смартфона. Владелец в любой момент увидит, что происходит дома. При необходимости он может отправить SOS охранникам.

Еще один эффективный способ не допустить краж — тревожная кнопка. Несмотря на то, что прежде они были популярны на социальных объектах, теперь к Росгвардии чаще обращаются домовладельцы.

Ранее россиянам пригрозили изъятием заброшенных дач. Изъять землю, находящуюся в собственности, можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке, угрожают безопасности других лиц.