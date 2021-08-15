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Сослуживец рассказал о погибшем при крушении Бе-200 летчике Кузнецове

Сослуживец погибшего при крушении Бе-200 летчика Кузнецова: он был «человеком с характером»
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Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Фото: @milinfolive / Telegram

Летчик Станислав Авдин, который был подчиненным Евгения Кузнецова, погибшего при крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции, рассказал о легенде российской авиации. Своими воспоминаниями он поделился в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

По словам летчика, Кузнецов запомнился ему как человек, который был требовательным как к своим подчиненным, так и к себе самому. Он отметил, что летчик был «человеком с характером», «своеобразным» и «жестким», но этого от него требовала его профессия.

«Никакой начальник не может быть "тряпкой". Это с одной стороны. С другой же — он был очень человечным в каких-то жизненных вопросах. Несмотря на то, что мы люди военные и в погонах ходили, но всегда с любым вопросом к нему можно было подойти и он никогда не отказывал, всегда шел навстречу, даже будучи командиром полка», — рассказал сослуживец.

Он добавил, что летать с Кузнецовым было всегда интересно, так как тот показывал «намного больше, чем написано в инструкциях».

Ранее стали известны имена российских летчиков, погибших при крушении Бе-200 в Турции. На борту разбившегося авиалайнера находились подполковники Владислав Беркутов, Вадим Карасев и Евгений Кузнецов, а также старший лейтенант Николай Омельченко и старший сержант Юрий Чубаров. Все они удостоены госнаград.

О крушении Бе-200 на юго-востоке Турции стало известно 14 августа. Турецкие власти арендовали самолет у России, чтобы ликвидировать пожары. Воздушное судно разбилось около 15:10 по московскому времени возле населенного пункта Адана. Все члены экипажа погибли.

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