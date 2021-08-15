При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее 10 человек

В Ливане при взрыве газового танкера погибли не менее 10 человек и около сотни пострадали

В Ливане в результате взрыва газового танкера погибли не менее 10 человек, еще около сотни получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Взрыв произошел в районе Аккар на севере Ливана. По информации источников телеканала, по меньшей мере 22 бригады скорой помощи ливанского Общества Красного Креста были задействованы в связи с инцидентом.

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв из-за пожара. В результате возгорания сдетонировали хранившиеся около шести лет на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.

