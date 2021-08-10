В порту в Сирии взорвался танкер

В порту Латакии в Сирии прогремел взрыв: взорвалось что-то на танкере, передает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, огонь удалось локализовать, известно о двух пострадавших: это работники, отравившиеся угарным газом, они были госпитализированы. Причину произошедшего не называют, известно о том, что инцидент произошел на торговом судне во время ремонта. Судно не было чем-либо загружено, рассказал генеральный директор порта Амжад Слейман.

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв из-за пожара. В результате возгорания сдетонировали хранившиеся около шести лет на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч получили ранения, были разрушены тысячи жилых домов. Это самый крупный неядерный взрыв, когда-либо зарегистрированный в истории.

