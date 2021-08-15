Постаревшего Мистера Бина заметили на новых съемках

Британского актера Роуэна Аткинсона, известного по роли Мистера Бина, заметили на съемках проекта для Netflix. Фотографии нового образа актера выложили в Twitter.

Предположительно, 66-летний Аткинсон снимается в фильме под названием «Человек против пчелы», выход которого запланирован на следующий год.

Однако поклонники не узнали постаревшего актера и удивились его внешнему виду. На кадрах со съемочной площадки Аткинсона запечатлели с отросшими седыми волосами. Часть зрителей предположила, что такой внешний вид британец примерил ради новой роли, а в жизни он выглядит куда более ухоженно.

Ранее сообщали, что голливудская актриса Холли Берри сломала ребра на съемках нового фильма Netflix «В синяках» и продолжила работу. Артистка дебютировала в качестве режиссера и снимала проект для стримингового сервиса. Она же сыграла в нем главную роль, превратившись в бойца ММА Джеки Джастис. Звезда получила травмы в первый же день съемок боевика, но при этом отказалась останавливать производство картины.