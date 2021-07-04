Россияне назвали идеальными начальниками Тони Старка и доктора Хауса

Россияне выбрали лучших руководителей. Наиболее часто опрошенные в качестве примера идеального начальника называли героя комиксов Marvel Тони Старка, или Железного человека, и доктора Хауса из одноименного телесериала, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работу SuperJob.

Железный человек стал лучшим руководителем по мнению семи процентов респондентов, сместив доктора Хауса на вторую строчку с результатом в шесть процентов. В 2016 году герой показал такой же результат, но занял лидерство в рейтинге. Третьим лучшим начальником россияне назвали главного героя франшизы «Пираты Карибского моря» капитана Джека Воробья, завоевавшего четыре процента голосов. Три процента оказалось у Людмилы Прокофьевны, или Мымры, из знаменитого фильма «Служебный роман».

Два процента россиян отдали свои голоса в пользу Шерлока Холмса, Джеймса Бонда и Бэтмена в исполнении разных актеров. Наравне с ними респонденты хотели бы видеть в качестве своих шефов Терминатора, Миранду Пристли из фильма «Дьявол носит «Прада», Штирлица, Быкова из сериала «Интерны», Катерину Тихомирову из фильма «Москва слезам не верит» или супергероев Капитана Америку и Человека-паука.

По одному проценту голосов опрошенные подарили Джордану Белфорту («Волк с Уолл-Стрит»), Джону Сноу («Игра Престолов») и Харви Спектру («Форс-Мажоры»). С такой же частотой россияне упоминали Глеба Жеглова, Остапа Бендера, Василия Чапаева, Сергея Глухарева («Глухарь»), Романа Шилова («Ментовские войны») и Марию Швецову («Тайны следствия»).

Остальные респонденты предпочли других идеальных начальников. Опрошенные в этой группе называли частного детектива Эркюля Пуаро из книг Агаты Кристи, Гэндальфа Серого из произведений Джона Толкина, Томаса Шелби из сериала «Острые козырьки» и Мистера Бина.

В опросе поучаствовали тысяча представителей экономически активного населения из всех российских округов старше 18 лет.