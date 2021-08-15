В Ливии договорились о срочном выводе иностранных войск

Объединенный военный комитет Ливии в формате «5+5», в который входят стороны ливийского конфликта, — представители Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и правительства национального согласия (ПНА) — объявил о достижении договоренности по срочному выводу иностранных войск из страны. Об этом пишет RT Arabic.

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«Мы призываем правительство и Президентский совет заморозить любые соглашения с любой страной», — говорится в заявлении.

Стороны конфликта в Ливии договорились прогнать иностранных боевиков из страны во время мирных переговоров формата «5+5», которые проходили в Женеве в середине октября 2020 года. Тогда же все тренировочные лагеря для военных в Ливии прекратили свою работу — по крайней мере до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Для контроля за соблюдением безопасности создадут совместную полицейскую группировку.

В Ливии долгое время идет противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи, а также территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией (ЛНА), поддержку которой оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.