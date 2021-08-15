Авербух впервые прокомментировал рождение сына от звезды «Папиных дочек»

Фигурист Илья Авербух впервые рассказал о новорожденном сыне от звезды «Папиных дочек» Елизаветы Арзамасовой. Об этом сообщает издание «СтарХит».

«Я бесконечно счастлив рождению второго сына своего, нашего с Лизой первенца. Мальчик, 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь», — прокомментировал рождение ребенка Авербух.

По его словам, Арзамасова чувствует себя прекрасно и в настоящее время отдыхает. Пара пока не решила, как назвать сына — несколько дней они будут наблюдать за ребенком, чтобы понять, какое из имен больше подойдет для новорожденного, заявил Авербух.

14 августа Арзамасова и Авербух стали родителями.

Об отношениях пары стало известно летом прошлого года, а в конце декабря они поженились. В апреле 2021 года супруги сообщили, что ждут ребенка. Для актрисы он стал первенцем, у 47-летнего фигуриста есть сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой.