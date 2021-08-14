Звезда «Папиных дочек» и Авербух стали родителями

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух стали родителями, сообщает Super.ru.

Пара не раскрыла пол ребенка, однако предполагается, что у них родился сын.

Ранее в июле Арзамасова рассказала, почему вышла замуж за Авербуха. «Большое удовольствие, что все так естественно, органично и легко. В этом тоже есть секрет успеха. Идиллия совпадения двух людей в порывах, интересах: интересах в литературе, музыке, живописи. Вот такое произошло совпадение», — объяснила она.

Об отношениях пары стало известно летом прошлого года, а в конце декабря они поженились. В апреле 2021 года супруги сообщили, что ждут ребенка. Для актрисы он стал первецем, у 47-летнего фигуриста есть сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой.