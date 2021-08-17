Звезда «Папиных дочек» удивила поклонников фото после рождения сына

Российская актриса, звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова, родившая первенца в браке с фигуристом Ильей Авербухом, опубликовала фотографию из больничной палаты. 26-летняя девушка рассказала подробности о мальчике и своем самочувствии в Instagram.

Арзамасова поблагодарила коллег и подписчиков за поздравления, добрые слова и пожелания. Она призналась, что в «день рождения чуда», 14 августа, у нее были одни эмоции. Сейчас актриса уже готова раскрыть подробности о рождении ребенка.

Девушка подчеркнула, что мальчик появился на свет в Медовый спас, а над его именем пара пока думает. Вместе с сыном Арзамасова по-прежнему находится в больнице. По ее словам, они чувствуют себя замечательно. Необходимые вещи ей привозит и передает ее мать.

Фотографию Арзамасова сопроводила хэштегом «Счастье — лучший макияж». Поклонники актрисы удивились ее облику и подчеркнули, что она стала «даже краше обычного». «Видимо волшебство материнства», — предположили пользователи Instagram.

Ранее рождение сына впервые прокомментировал Авербух. Он сообщил, что ребенок появился на свет весом в 3800 граммов, 53 сантиметра. «У нас получился настоящий богатырь», — подчеркнул фигурист.

Пара сообщила о своих отношениях летом прошлого года, а в конце декабря они поженились. В апреле 2021 года супруги заявили что ждут ребенка. Для Арзамасовой мальчик стал первенцем, у 47-летнего фигуриста есть сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой.

