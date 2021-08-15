Власти Афганистана сохранили контроль над Кабулом, несмотря на то, что город со всех сторон атакуют боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Заявление афганских властей цитирует телеканал Al Arabiya.

Утверждается, что обстановка в столице находится под контролем.

О том, что боевики террористического движения «Талибан» уже начали наступление на столицу Афганистана Кабул, сообщалось ранее 15 августа. Как уточнил источник РИА Новости, талибам к настоящему времени удалось взять под контроль Кабульский университет на западе Кабула. Над одним из столичных районов уже подняты флаги «Талибана». Другие подробности не приводятся.

Движение «Талибан» начало стремительное наступление на позиции афганской армии после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Положение афганского правительства становится критичным: за минувшую неделю талибы захватили столицы 16 провинций.

