«Бэтмобиль» появился в продаже за десятки миллионов рублей

Житель Казахстана сконструировал «Бэтмобиль» и выставил его на продажу за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

На портале Kolesa.kz появилось объявление создателя машины, 30-летнего жителя города Темиртау Евгения Бондаренко. Автомобиль с геометричным кузовом и черным матовым покрытием доступен к покупке по цене 425 миллионов тенге (почти 73,5 миллиона рублей). В официальном Instagram-аккаунте платформы отмечается, что на данный момент он является самой дорогой машиной на сайте.

Также известно, что на разработку «Бэтмобиля» Бондаренко потратил три года. Как рассказал изданию сам казахстанец, машина сделана на базе моста от грузового автомобиля Ford. Эскиз модели он нарисовал на полу своего дома. «Я фанат саги Кристофера Нолана о темном рыцаре. Бэтмобиль является самым лучшим из всех видов транспортных средств. Три года назад я загорелся идеей сконструировать его», — поделился Бондаренко.

В октябре 2020 года жители Монако нашли раритетный автомобиль, изготовленный для фильма «Бэтмен» 1989 года, и сфотографировали его. На размещенных кадрах запечатлен «Бэтмобиль», к которому прикреплены украинские номера. Автомобиль выполнен в черном матовом цвете, а на его корпус нанесены несколько желтых логотипов супергероя.