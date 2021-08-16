Огромная многоножка поймала и съела птицу

Австралийские исследователи сняли на видео нападение огромной многоножки на птенца чернокрылого тайфунника. Об этом сообщает журнал Nature.

Биолог Люк Халпин (Luke Halpin) из университета Монаша и его коллеги подсчитали, что каждый год сколопендры Cormocephalus coynei истребляют не менее 3,7 тысячи птенцов морских птиц. Поймав жертву, они парализуют ее мощным ядом, а затем поедают.

Средняя длина сколопендры Cormocephalus coynei составляет 18 сантиметров, однако некоторые особи вырастают до 25 сантиметров в длину. Этот вид многоножек встречается только на острове Филлипа, расположенном у берегов Австралии, а также на маленьком необитаемом острове Непина.

Результаты исследования пищевого поведения сколопендр Cormocephalus coynei были опубликованы в научном журнале The American Naturalist.

Ранее сообщалось, что пользователь сайта Reddit снял на видео, как паук-птицеед лакомится птицей. На кадрах видно, как огромное членистоногое поедает добычу, превосходящую его в размерах примерно в два раза.