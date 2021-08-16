В Великобритании предложили комбинировать вакцины от коронавируса и гриппа

Вакцины от гриппа и коронавируса можно будет смешать в одну инъекцию, чтобы сделать иммунизацию граждан более удобной. С таким предложением выступил главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) доктор Мэтью Дюшарс, передает Daily Mail.

По словам доктора, центр уже приступил к изучению возможности комбинировать препараты. «Это сэкономит много времени, и будет намного удобнее сделать всего один укол», — подчеркнул Дюшарс. Он также отметил, что если людям придется делать больше двух уколов сезонных вакцин за раз, то объединить их все в один будет предпочтительнее.

Материалы по теме Как защититься от «Дельты». Или способы борьбы с индийской мутацией COVID-19 Пандемия из пробирки. Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность?

Правительство Великобритании еще не одобрило эти эксперименты. Как сообщает газета, этой осенью Минздрав страны планирует вводить вакцину против COVID-19 и вакцину от гриппа одновременно в разные части тела.

Ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что в будущем COVID-19 будет лишь еще одной «простудой». Хантер предсказал, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу. Симптомы COVID-19 будут постепенно приближаться к тем, что наблюдаются у заболевших коронавирусом в легкой форме.