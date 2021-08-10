В Британии вакцинировались 75 процентов населения

Более 75 процентов населения Великобритании полностью привились от коронавируса, 89 процентов получили первую дозу. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на власти страны.

Исследователи из Кембриджского университета подсчитали, что благодаря своевременной вакцинации удалось предотвратить примерно 60 тысяч смертей, 22 миллиона случаев заражения и около 67 тысяч госпитализаций. Было сделано 86,7 миллиона прививок.

Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал перейденный рубеж «огромным национальным достижением, которым нам всем стоит гордиться».

9 августа стало известно, что в США полностью привились 50 процентов населения. Незадолго до этого власти на местах в стране задумали ужесточить требования, которые предъявляются к различным учреждениям и предприятиям относительно вакцинации сотрудников.