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Модель показала фигуру на снимке без фотошопа

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Фото: @georgie.clarke

Британская модель и блогерша показала свою фигуру на снимке без фотошопа и порадовала фанатов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

Телезвезда Джорджи Кларк (Georgie Clarke) регулярно публикует коллажи, на которых демонстрирует, как ее фигура выглядит с разных ракурсов съемки. Так, например, на одном из последних фото она позирует, сидя на стуле в белой толстовке, голубых легинсах и кроссовках, демонстрируя подтянутое тело.

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В то же время на соседнем снимке знаменитость снялась в кроп-топе в расслабленной позе, чтобы продемонстрировать жировые складки на животе. «Не позволяйте снимкам в интернете влиять на то, как вы относитесь к себе. За каждым фото в сети стоит реальная жизнь. Ваши тела достойны любви», — подписала она пост.

Подписчицы поблагодарили Кларк в комментариях под публикацией. «Спасибо тебе за то, что поддерживаешь нас», «Я бы хотела, чтобы больше мужчин увидели твой аккаунт», «Спасибо за честность», «Я влюблена в то, что ты делаешь! Я знаю, что показывать свое реальное тело непросто. Ты наше сокровище», «Я обожаю тебя и твою настоящую фигуру!» — писали они.

В июле Джорджи Кларк раскрыла секретные позы, которые коллеги применяют для фотографий в социальных сетях. Знаменитость сфотографировалась в кружевном нижнем белье зеленого цвета, скрестив ноги и выпрямив спину, тем самым делая мышцы более рельефными. На соседнем снимке манекенщица запечатлена в расслабленной позе, из-за чего ее живот, ноги и талия выглядят крупнее.

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