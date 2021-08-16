Лавров призвал власти Киргизии оперативно реагировать на дискриминацию русских

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров созвонился с коллегой из Киргизии Русланом Казакбаевым для обсуждения проблем бытового национализма в республике. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

В ходе беседы Лавров призвал власти Киргизии оперативно реагировать на дискриминацию русскоязычного населения в республике и приложить все усилия для предотвращения подобных ситуаций в будущем. По его словам, недавние случаи проявления национализма в отношении соотечественников вызвали широкий резонанс и обеспокоенность в российском обществе.

В ответ Казакбаев заверил, что руководство страны будет противодействовать любым проявлениям национализма и продолжать курс на укрепление роли русского языка, чтобы обеспечить полноценное соблюдение прав русскоязычного населения. В МИД отметили, что стороны также обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на развитие стран Центральной Азии.

6 августа сообщалось, что в Киргизии мужчина напал на сотрудницу детского центра из-за того, что она разговаривала с ним на русском языке. Сначала клиент центра в грубой форме потребовал, чтобы сотрудница разговаривала с ним исключительно на киргизском, а затем начал оскорблять девушку и бросил в ее голову калькулятор.

Ранее стало известно, что во время спортивных сборов по дзюдо в Иссык-Кульской области сверстники две недели избивали девятилетнего русского мальчика из-за его национальной и религиозной принадлежности. Отмечалось, что каждый день во время тихого часа они били его за то, что он «не верит в Аллаха, что он русский». На ситуацию обратили внимание в МИД России.