Молния ударила в семерых туристов на вершине горы

В США семь человек пострадали при ударе молнии на горном пике

Близ горы Грандфазер в Северной Каролине, США, семь человек пострадали от удара молнии. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Инцидент произошел в пятницу, 13 августа, на пике Макрей высотой 5744 метров около полудня по местному времени. Одного человека доставили в больницу с травмой головы — он упал после удара молнии. Другой получил ожоги, а у остальных пяти туристов не зафиксировано серьезных повреждений.

По словам представителей Национальной метеорологической службы, предупреждений о сильной грозе не было. Однако, как отмечают специалисты, даже несильная гроза может представлять опасность, поскольку основную угрозу таят в себе сопутствующие любой грозе молнии. Именно они приводят к травмам и гибели людей и животных, а также к повреждению имущества.

Ранее сообщалось, что в забравшихся на вершину горы Сноудон в Северном Уэльсе женщин ударила молния.