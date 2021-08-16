Российской оборонке стало не хватать денег

Низкая рентабельность контрактов гособоронзаказа (ГОЗ) приводит к тому, что предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса не хватает денег на диверсификацию и выпуск гражданской продукции. Об этом сказано в письме заместителя министра экономического развития Ильи Торосова, пишет РБК.

Президент России Владимир Путин еще в 2016 году поручил за десять лет довести производство гражданской продукции до 30 процентов, а к 2030 году — до 50 процентов от общего выпускаемого объема. При этом ожидалось, что банки дадут 70-80 процентов средств на проекты в этой области, а остальное профинансируют сами предприятия.

Однако, как указал чиновник, заводы не могут заработать и накопить необходимые средства, поэтому поручение может быть сорвано. По словам Торосова, похожая ситуация сложилась в строительной отрасли, где подорожание всех стройматериалов грозит подрядчикам по госконтрактам потерями на десятки миллиардов рублей.

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Замглавы министерства экономического развития предложил скорректировать постановление правительства, которое определяет общее правило регулирования цен на продукцию в рамках гособоронзаказа. Каким образом, чиновник не уточнил.

В аппарате курирующего оборонную отрасль вице-премьера Юрия Борисова получение письма подтвердили. В ближайшее время по этой теме пройдет совещание коллегии военно-промышленной комиссии.

Ранее Борисов поручил рассмотреть предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), касавшиеся оборонной отрасли. В них говорилось о новой формуле расчета цен на военную продукцию, обязательствах госпредприятий закупать отечественные станки и ряде других мер.

Нынешняя ситуация в оборонной отрасли, по словам источника издания, приводит к тому, что у головных предприятий контрактов ГОЗ накопились многомиллиардные долги, поэтому диверсификация невозможна. Даже если предприятие решит выпускать гражданскую продукцию, та не сможет конкурировать на рынке.

Глава Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отметил, что проблемы начали накапливаться с начала 2010-х годов. Из-за них предприятиям сложно получить кредиты, а потери бюджет несет все равно, ведь проблемы задолженности приходится каким-то образом погашать.

В мае Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК заявил, что за 2020 год гособоронзаказ был выполнен на 99,8 процента.