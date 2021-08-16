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Последствия ливня в Новороссийске сняли на видео

Очевидцы сняли на видео последствия ливней в Новороссийске
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Очевидцы сняли на видео последствия ливней в Новороссийске. Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, что по одной из улиц города с большой скоростью текут потоки воды. На другой улице автомобиль стоит наполовину в воде, при этом дождь не прекращается. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что над ликвидацией последствий работают все оперативные службы.

В соседнем Геленджике за несколько часов выпало почти четыре месячные нормы осадков — 60 миллиметров. На данный момент вода в центре Геленджика полностью сошла. Власти вместе с энергетиками приняли решение восстановить энергоснабжение в центре города, отключенное из-за сильных ливней.

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