В Латвии раскритиковали вывод западных войск из Афганистана

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал трагической ситуацию в Афганистане и раскритиковал безоговорочный вывод войск западных государств из страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала LTV, пишет Delfi.

По словам Пабрикса, именно ослабление контроля со стороны Запада позволило радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) захватить власть и взять афганскую столицу Кабул.

Министр обороны прибалтийской республики также сообщил, что бывший мэр афганского города Меймене попросил Латвию предоставить ему убежище.

Ранее в Меймене, столице провинции Фарьяб, размещались военнослужащие Вооруженных сил Латвии. Пабрикс поручил идентифицировать тех афганских граждан, которые сотрудничали с местной латвийской миссией, и рассмотреть вопрос о предоставлении им убежища.

В понедельник, 16 августа, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что теперь Афганистан контролируется боевиками. Он добавил, что сложившаяся ситуация приведет к наплыву беженцев в страны всего мира.

15 августа представители «Талибана» объявили, что держат под контролем всю территорию Афганистана.

