В Японии рассказали о «горькой пилюле» для Зеленского

Сближение Украины с Китаем является «горькой пилюлей» для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет автор японского издания Nihon Keizai.

Материалы по теме Китайское предложение. Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве? Продаться подороже. Украина хочет стать главным партнером Китая на пути в Европу. Что придется отдать взамен?

В статье отмечается, что из-за прохладного отношения к Киеву со стороны США и стран Европейского союза (ЕС), на поддержку которых Зеленский рассчитывает в отношениях с Россией, глава государства вынужден сближаться с Пекином. По словам автора статьи, президент Украины считает, что в Вашингтоне не воспринимают его всерьез, несмотря на все его шаги.

Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай, считают в издании. При этом подчеркивается, что развитие отношений с Пекином является скорее дипломатической тактикой украинского лидера для привлечения внимания Запада. Тем не менее, «хитрый ход» Зеленского кроет в себе опасность, так как в момент, когда необходимо будет укреплять сплоченность с западными странами против России, то разногласия вокруг Китая могут дать Москве больше пространства для маневра, резюмировал автор материала.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сотрудничество Киева и Пекина в торгово-экономической области, а также в сфере борьбы с пандемией коронавируса не означает разворот страны на Восток. По его словам, Киев должен объективно оценивать свои экономические потребности. Кроме того, взаимодействие двух стран в этих сферах обуславливается вызовами, которые существуют сегодня в мире. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Украина все свои стратегические вопросы решает с США и Европейским союзом.

