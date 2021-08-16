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В Японии рассказали о «горькой пилюле» для Зеленского

Nihon Keizai: сближение Украины с Китаем — «горькая пилюля» для президента Зеленского
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: GLEB GARANICH / Reuters

Сближение Украины с Китаем является «горькой пилюлей» для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет автор японского издания Nihon Keizai.

В статье отмечается, что из-за прохладного отношения к Киеву со стороны США и стран Европейского союза (ЕС), на поддержку которых Зеленский рассчитывает в отношениях с Россией, глава государства вынужден сближаться с Пекином. По словам автора статьи, президент Украины считает, что в Вашингтоне не воспринимают его всерьез, несмотря на все его шаги.

Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай, считают в издании. При этом подчеркивается, что развитие отношений с Пекином является скорее дипломатической тактикой украинского лидера для привлечения внимания Запада. Тем не менее, «хитрый ход» Зеленского кроет в себе опасность, так как в момент, когда необходимо будет укреплять сплоченность с западными странами против России, то разногласия вокруг Китая могут дать Москве больше пространства для маневра, резюмировал автор материала.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сотрудничество Киева и Пекина в торгово-экономической области, а также в сфере борьбы с пандемией коронавируса не означает разворот страны на Восток. По его словам, Киев должен объективно оценивать свои экономические потребности. Кроме того, взаимодействие двух стран в этих сферах обуславливается вызовами, которые существуют сегодня в мире. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Украина все свои стратегические вопросы решает с США и Европейским союзом.

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