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Китаянка заявила о заключении в подвластный Китаю изолятор в Дубае

Китаянка Ву Хуань заявила, что провела восемь дней в подвластном КНР изоляторе в Дубае
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Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Китаянка Ву Хуань заявила, что провела восемь дней в дубайском изоляторе, подвластном КНР. Об этом сообщает Al Jazeera.

Изолятор представлял из себя виллу, оборудованную для содержания под стражей людей. Неизвестные, по словам 26-летней Хуань, похитили ее из отеля в Дубае и заперли в импровизированной тюрьме вместе с двумя уйгурами. Девушка рассказала, что ее допрашивали и ей угрожали, потому что она — невеста китайского политического диссидента.

На вилле от Хуань требовали подписать показания, изобличающие ее жениха в сексуальных домогательствах к ней. Через восемь дней девушку отпустили, однако Al Jazeera не сообщает, подписала ли она документы. Сейчас китаянка находится в Нидерландах и запрашивает там политическое убежище.

Al Jazeera отмечает, что правозащитники часто говорят о наличии тайных тюрем для политических диссидентов и преследуемых по этническому признаку уйгуров на территории Китая. Однако информация о том, что подобное место есть на территории другой страны, появилась впервые.

23 июля стало известно, что полиция в США пресекла операцию по похищению человека, организованную китайским правительством. Американский Минюст сообщил, что Пекин нанял девять китайцев и американцев, чтобы они выкрали пожилого отца гражданина КНР под кодовым именем «Джон Доу». В Китае «Доу» считается преступником, однако, СМИ не выяснили, в чем его обвиняют.

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