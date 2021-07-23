В США пресекли операцию по похищению китайских граждан властями КНР

Американские власти пресекли операцию Китая по похищению соотечественников, проживающих на территории США, сообщает Reuters.

Операция, организованная правительством КНР, получила название «Охота на лис», следует из данных расследования Минюста США. По плану, девять китайцев и американцев, нанятых Китаем, должны были выследить и выкрасть в Поднебесную пожилого отца гражданина, которого в КНР считают преступником.

Последний проходит в деле американского ведомства под кодовым именем «Джон Доу №1». В дальнейшем власти в Пекине намеревались шантажировать «Доу» тем, что если преследуемый не вернется в страну, его отцу будет нанесен «серьезный ущерб».

По информации министерства юстиции, бывший прокурор Ханьян Ту Лан отправилась в США, чтобы проследить за уничтожением улик, когда стало понятно, что операция провалена и ее участники раскрыты американскими службами.

50-летняя Ту Лан и другой гражданин КНР, 46-летний Чжай Юнцян, — последние обвиняемые в расследовании американского Минюста, начавшемся в октябре 2020 года. Помимо них, следствие раскрыло имя еще одного фигуранта, сыщика и бывшего сержанта американской полиции Майкла МакМахона. Как утверждают власти США, его также нанял Пекин для слежки за «Доу» и его отцом. Имена других обвиняемых не раскрываются.

В 2020 году американские спецслужбы заподозрили в шпионаже китаянку Кристину Фан, которая имела связи с политиками из Демократической партии Калифорнии. Она переехала в Сан-Франциско для учебы в местном университете в 2011 году. По сообщениям контрразведки США, женщина завела знакомства со многими демократами и смогла стать сборщиком пожертвований в штабе конгрессмена Эрика Суолуэлла. В 2015 году она внезапно вернулась в Китай, якобы из-за того, что заметила за собой слежку сотрудников спецслужб.