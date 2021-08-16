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Пушков прокомментировал отпуск Псаки в разгар кризиса в Афганистане

Сенатор Пушков оценил отпуск пресс-секретаря Байдена Псаки в разгар кризиса в Афганистане
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки отправилась в отпуск в разгар кризиса в Афганистане. Об этом политик в понедельник, 16 августа, написал в своем Telegram-канале.

«Политический отпуск в разгар кризиса. Действительно, о чем говорить, когда не о чем говорить? И так все ясно», — констатировал Пушков.

Ранее 16 августа сообщалось, что Псаки фактически «бросила» свою работу в Белом доме прямо во время кризиса в Афганистане. Журналисты пришли к такому выводу после того, как попытались задать ей вопрос относительно текущей ситуации в Кабуле. Вместо развернутого письма пресс-секретаря они получили автоматический ответ, в котором говорилось, что она будет отсутствовать с 15 по 22 августа.

Новости о возможном отпуске Псаки появляются на фоне критических высказываний в адрес президента США Джо Байдена. Его обвиняют в отсутствии какой-либо реакции на происходящее в исламской республике. По данным телеканала, политик не стал возвращаться из своего отпуска даже после сообщений о взятии Кабула боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

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