Пушков оценил заявление США о достигнутых целях в Афганистане

Сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон достиг своих целей в Афганистане. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков назвал заявление Блинкена «риторикой времен отступления». Сенатор также добавил, что слова госсекретаря США являются оправданием своего отступления.

«То есть террористическая угроза с территории этой страны как раз не устранена. Так что же американцы спешно свернулись? Ответ очевиден. Причина ухода США из Афганистана сомнений во всем мире не вызывает», — заключил Пушков.

Ранее Блинкен заявил, что армия США находилась в Афганистане в первую очередь для того, чтобы устранить террористическую угрозу в регионе — данная цель, по его словам, была достигнута. Кроме того, подчеркнул госсекретарь, Вашингтон за время своего присутствия вложил миллиарды долларов в укрепление вооруженных сил страны и оснастил их «самым передовым вооружением».