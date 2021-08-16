Мужчина с полностью татуированным телом показал «сырные дырки» в ушках

Мужчина, чье тело полностью покрыто татуировками, продемонстрировал поклонникам новый пирсинг в ушах. На его публикацию в Instagram обратили внимание в Daily Star.

Пользователь, известный под именем Реми (Remy), набрал 150 тысяч подписчиков в соцсети благодаря нестандартной внешности: под кожу его рук, ног и туловища введен черный пигмент. Более того, герой материла имеет наколки на голове, лице и в глазах, а также множество пирсинга.

В недавнем посте Реми показал результат новой модификации тела, сделав в ушах туннели разной величины и назвав их сырными дырками. В общей сложности он сделал девять проколов. «Сюрприз! <...> Давайте будем честными, теперь — это скорее одна сплошная дыра, чем ухо», — подписал он свой пост, который собрал более четырех тысяч лайков.

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Подписчики оценили внешность героя материала в комментариях. «Выглядит потрясающе! Надеюсь, у тебя был отличный день», «Мечта всей моей жизни! Очень стильно», «Черт возьми, теперь обожаю твои уши», — писали они.

В июне сообщалось о молодом человеке с крупным родимым пятном на лице, который потратил 10 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше миллиона рублей) на татуировки по всему телу. Из-за крупной родинки на лице и насмешек окружающих у парня развился комплекс. Тогда он захотел покрыть свое тело рисунками: чем больше он набивал татуировок, тем увереннее чувствовал себя в обществе.