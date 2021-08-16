Украинцам предсказали нехватку питьевой воды

В Союзе потребителей Украины рассказали о проблемах с питьевой водой в стране

Украине грозят серьезные проблемы с доступом к питьевой воде, заявил исполнительный директор Союза потребителей страны Максим Несмиянов в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что очистные сооружения в стране устарели, а в домах «старые, ржавые и гнилые» трубы. Несмиянов также сослался на данные Госпродпотребслужбы Украины, согласно которым в некоторых регионах до 90 процентов воды не соответствует действующим нормам.

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Кроме того, проблему нехватки питьевой воды усугубляют глобальные климатические изменения. «Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр», — пояснил он.

По мнению специалиста, необходимо решать проблему на законодательном уровне. В противном случае, «через 20 лет лучше уезжать из страны, чем все это восстанавливать», заявил Несмиянов.

Ранее стало известно, что из-за сильного износа сети трубопроводов в Италии, в среднем в стране впустую расходуется 42 процента воды.