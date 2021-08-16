Глава Минздрава Шри-Ланки использовала колдовство и зелья для борьбы с COVID-19

Главу Минздрава Шри-Ланки сняли с должности за одобрение волшебства для борьбы с пандемией

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса снял с должности министра здравоохранения Павитру Ванняраччи за одобрение колдовства для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает France 24.

По информации издания, в январе глава минздрава публично использовала «волшебное зелье», полученное от колдуна, чтобы избежать инфицирования. Однако вскоре она все равно заразилась коронавирусом. Политик также вылила в реку горшок «святой воды», после того как один из местных жителей убедил ее в пользе такого шага в борьбе с пандемией.

При этом Министерство здравоохранения Шри-Ланки неоднократно подвергалось критике за неэффективные эпидемиологические меры и неверный подсчет числа заболевших в стране. В результате у Ванняраччи забрали портфель министра здравоохранения и передали его Кехелии Рамбуквелле, занимавшему ранее пост министра СМИ. Бывшая глава минздрава останется в составе правительства и возглавит министерство транспорта, где ее приверженность колдовству не будет оказывать негативное влияние на страну в условиях пандемии.

29 июля сообщалось, что пандемия COVID-19 привела к тому, что колдуны начали чаще убивать людей с альбинизмом или нападать на них. Эксперт ООН пояснила, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, некоторые люди оказались в нищете. Они стали все чаще обращаться к колдовству в попытках разбогатеть или обрести удачу с помощью зелий из частей тела альбиносов.