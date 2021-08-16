Прогулки на лодках по затопленным улицам Анапы сняли на видео

В Анапе очевидцы сняли, как горожане передвигаются на лодках по затопленным улицам

В Анапе горожане передвигается по затопленным улицам на лодках. Видео таких прогулок публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах можно наблюдать подтопленную улицу Виноградную. По ней плывут лодки, а в другой стороне россияне пытаются переправить вещи на самодельном плоту из пластиковых бутылок. Автор видео комментирует происходящее словом «жесть».

«Ребята, это просто до мурашек. Я стою и не верю, что это происходит», — добавил местный житель.

14 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Более 450 человек, включая туристов и постояльцев гостиниц и баз отдыха, эвакуировали из-за подтоплений.