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Прогулки на лодках по затопленным улицам Анапы сняли на видео

В Анапе очевидцы сняли, как горожане передвигаются на лодках по затопленным улицам
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В Анапе горожане передвигается по затопленным улицам на лодках. Видео таких прогулок публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах можно наблюдать подтопленную улицу Виноградную. По ней плывут лодки, а в другой стороне россияне пытаются переправить вещи на самодельном плоту из пластиковых бутылок. Автор видео комментирует происходящее словом «жесть».

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«Ребята, это просто до мурашек. Я стою и не верю, что это происходит», — добавил местный житель.

14 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Более 450 человек, включая туристов и постояльцев гостиниц и баз отдыха, эвакуировали из-за подтоплений.

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