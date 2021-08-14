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В Анапе за ночь выпала годовая норма осадков

Губернатор Кондратьев рассказал, что в Анапе за ночь выпала годовая норма осадков
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Анапе и Темрюке за прошедшую ночь выпала годовая норма осадков. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает ТАСС в субботу, 14 августа.

«Порой за часы выпадает месячная норма осадков. За сутки и в Анапе, и в Темрюке выпала годовая норма осадков», — сказал он, отметив логичность того, что «большая вода начала <…> превращаться в нагонную волну».

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Более 450 человек, включая туристов и постояльцев гостиниц и баз отдыха, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений.

Московские туристы показали кадры потопа, образовавшегося в Краснодарском крае из-за обильных дождей. Путешественницы рассказали, что отправились из Анапы в Витязево на такси, однако на полпути, в поселке Джемете, водитель автомобиля высадил их из-за слишком сильного потока воды на дороге.

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