Россия ответит на высылку дипломата из Северной Македонии

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.

МИД: Москва ответит на высылку российского дипломата из Северной Македонии

Москва ответит на высылку российского дипломата из Северной Македонии, следуя принципу взаимности. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Естественно, как это принято в дипломатических сношениях, с нашей стороны последуют соответствующие шаги», — уточнил замглавы МИД.

Ранее глава Министерства иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил, что республика вышлет российского дипломата. По его словам, МИД страны вскоре получит «подтвержденные и задокументированные сведения» о поведении дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции о дипломатических сношениях.

18 мая сообщалось о высылке из страны другого сотрудника российской дипмиссии. Ему дали неделю, чтобы покинуть республику. В качестве ответной меры Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии в Москве персоной нон грата.