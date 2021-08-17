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Россия ответит на высылку дипломата из Северной Македонии

МИД: Москва ответит на высылку российского дипломата из Северной Македонии
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Москва ответит на высылку российского дипломата из Северной Македонии, следуя принципу взаимности. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Естественно, как это принято в дипломатических сношениях, с нашей стороны последуют соответствующие шаги», — уточнил замглавы МИД.

Ранее глава Министерства иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил, что республика вышлет российского дипломата. По его словам, МИД страны вскоре получит «подтвержденные и задокументированные сведения» о поведении дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции о дипломатических сношениях.

18 мая сообщалось о высылке из страны другого сотрудника российской дипмиссии. Ему дали неделю, чтобы покинуть республику. В качестве ответной меры Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии в Москве персоной нон грата.

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