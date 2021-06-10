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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии

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Фото: pasporta.org

Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии в Москве персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что мера коснулась Временного поверенного в делах республики в России Оливеры Чаушевской-Димовской. Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что это решение стало ответом на высылку российского дипломата из Северной Македонии.

19 мая стало известно, что Северная Македония вышлет российского дипломата. 21 мая он покинул республику. Решение властей страны осудили в Совете Федерации. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Северная Македония пожалеет о своем решении выслать российского дипломата. В свою очередь, сенатор Сергей Цеков выразил мнение, что власти Северной Македонии «заразились антироссийской и антидипломатической заразой», а также пытаются понравиться Евросоюзу.

В конце апреля Чехия призвала европейские страны высылать российских дипломатов. На такой шаг пошли Словакия, Латвия, Литва, Эстония.

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