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Северная Македония вышлет еще одного российского дипломата

Глава МИД Северной Македонии: еще одного российского дипломата вышлют из страны
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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Власти Северной Македонии вышлют еще одного российского дипломата из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства иностранных дел республики Буяра Османи.

Македонский министр подчеркнул, что информация о подобных решениях носит секретный характер, поэтому он не может раскрыть все детали. По его словам, МИД страны вскоре получит «подтвержденные и задокументированные сведения» о поведении российского дипломата, которое противоречит принципам Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«МИД предпримет меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников в альянсе, которому мы принадлежим», — заключил Османи.

Северная Македония высылает уже второго сотрудника российской дипмиссии за 2021 год. 18 мая сообщалось о высылке другого дипломата. Ему дали неделю, чтобы покинуть страну. Решение северомакедонских властей осудили в Совете Федерации. В качестве ответной меры Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии в Москве персоной нон грата.

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