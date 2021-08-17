Меркель посчитала белорусских нелегалов «атакой на весь Евросоюз»

Канцлер Германии Меркель заявила, что белорусские нелегалы являются «атакой на весь ЕС»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с нелегалами из Белоруссии является атакой на весь Евросоюз (ЕС). Так она посчитала в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Берлине, передает ТАСС.

«Видим, что люди используются в качестве средства в гибридном противостоянии», — сказала она. По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко использует беженцев, например, из Ирака.

«Мы осуждаем это решительным образом», — сказала Меркель, добавив, что в ходе конференции на уровне глав МВД ЕС будет сформулирована общая позиция союза.

Ранее власти Эстонии решили вооружить пограничников и полицейских электрошокерами для защиты от нелегальных мигрантов, попадающих в страны Европейского союза через Белоруссию. Для пресечения проникновения нелегалов в страну всех патрульных оснастят оружием несмертельного действия.

В июле власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. Пограничники заявляют о рекордном потоке беженцев с 1991 года. Силовики регулярно пресекают попытки недовольных поднять бунт в миграционных лагерях.