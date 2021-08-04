В Эстонии захотели перекрыть границу для защиты от нелегалов из Белоруссии

Эстония захотела усилить защиту границы и разработала несколько планов действия на случай наплыва нелегальных мигрантов в прибалтийские страны с территории Белоруссии. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Кристьян Яан, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Он рассказал, что в случае необходимости эстонские власти планируют перекрыть границу Эстонии с Латвией.

Такую ситуацию Яан назвал «самой экстремальной» и заявил, что подобные меры будут предприняты только в самом тяжелом случае. «У нас сейчас есть возможность заранее готовиться — благодаря тому, что мы видим ситуацию на границе Литвы и Белоруссии», — добавил министр.

В июле Эстония усилила охрану на границе с Россией и Латвией из-за наплыва мигрантов. В эстонском пограничном ведомстве подчеркнули, что не считают возможным повторение литовско-белорусского сценария, однако считают нужным защитить себя от миграционных потоков, которые могут направиться на север Прибалтики.