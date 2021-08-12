Эстонских пограничников вооружат электрошокерами для защиты от нелегалов

Власти Эстонии решили вооружить пограничников и полицейских электрошокерами для защиты от нелегальных мигрантов, попадающих в страны Европейского союза (ЕС) через Белоруссию. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews со ссылкой на источник в Департаменте полиции и пограничной охраны республики.

По информации ведомства, для пресечения проникновения нелегалов в страну оружием несмертельного действия оснастят всех патрульных. В департаменте надеются, что применение шокеров позволит избежать случаев смерти или тяжелых ранений у нарушителей государственной границы республики. Отмечается, что партию оружия закупили еще в 2018 году, и ее хватит для всех сотрудников пограничной службы.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Кристьян Яан заявил, что республика захотела усилить защиту границы и разработала несколько планов действия на случай наплыва нелегальных мигрантов в прибалтийские страны с территории Белоруссии. Он рассказал, что в случае необходимости эстонские власти планируют перекрыть границу Эстонии с Латвией.

В июле власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. Пограничники заявляют о рекордном потоке беженцев с 1991 года. Силовики регулярно пресекают попытки недовольных поднять бунт в миграционных лагерях. В сложившейся ситуации балтийские республики обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко, который якобы перебрасывал нелегалов в страны ЕС с целью отомстить за западные санкции.

