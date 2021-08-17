Мать показала ребенка с волосами по всему телу и прославилась в сети

Женщина показала новорожденного сына с волосами по всему телу и прославилась в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

По словам Бри Шелби (Bri Shelby), ее ребенку, имя которого не указано, диагностировали редкое врожденное заболевание — гиперинсулинизм (клинический синдром, характеризующийся повышением уровня инсулина и снижением сахара в крови, который поражает примерно одного из 50 тысяч новорожденных).

Шелби уточнила, что для поддержания необходимого уровня сахара в крови мальчик должен регулярно питаться и принимать препарат «Диазоксид». Побочным эффектом этого лекарства является активный рост волос на голове и теле.

На данный момент густыми волосами покрыты все части тела ребенка. «У него не было такой растительности, когда он родился. Она появилась только после того, как он начал принимать лекарства», — заверила Шелби.

Ролик героини материала стал вирусным и набрал 78,1 миллиона просмотров, а также 4,2 миллиона лайков. Пользователи сети поддержали женщину в комментариях под публикацией. «Он прекрасен и совершенен», «Милая, не переживай! С ним все будет в порядке!», «С возрастом это пройдет, не отчаивайся», «Все дети достойны любви!», «Желаю вам сил и терпения!» — писали они.

В июле стало известно о 10-летнем мальчике, который два года отращивал волосы и терпел насмешки ради больных детей. 10-летний Томас Уоллер (Thomas Waller) из города Челмсфорд отрастил локоны длиной 36 сантиметров, чтобы пожертвовать их благотворительному фонду Little Princess Trust, который занимается изготовлением париков для онкобольных детей, потерявших волосы из-за химиотерапии.