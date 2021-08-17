Расходы на «духовно-нравственный» контент для молодых россиян утроят

До конца года расходы на производство прогосударственного контента, направленного на «формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи», вырастут более чем в три раза — с 3 миллиардов рублей до 10 миллиардов. Об этом со ссылкой на материалы Федерального казначейства пишет РБК.

Дополнительные семь миллиардов из Резервного фонда правительства получит АНО «Институт развития интернета». Предполагается, что средства пойдут на порядка 200 интернет-проектов, чтобы те были созданы до 31 декабря текущего года.

Впрочем, источник в администрации президента указал, что сроки могут быть передвинуты. Однако он же заметил, что в 2022 году расходы на полезный, с точки зрения государства, контент могут вырасти в полтора раза, а в дальнейшем — и в два раза.

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Глава Института развития интернета Антон Ключкин ожидает, что деньги заинтересуют «Газпром-Медиа», Первый канал, ВГТРК, RT, «Яндекс» и остальных крупных игроков рынка. Приоритет отдадут проектам, где предполагается софинансирование.

Решать, кому пойдут деньги, станет продюсерский совет, в который войдут производители аудиовизуального контента, продюсеры, представители АНО «Национальные приоритеты», Фонда кино, Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Главой совета станет заместитель гендиректора Национальной медиа группы Вячеслав Муругов.

Над ним будет находиться уже существующий наблюдательный совет под руководством замглавы администрации президента России Сергея Кириенко. Этот орган станет утверждать правила отбора проектов и следить за их реализацией.

Учредитель Ассоциации производителей веб-контента, основатель веб-кинотеатра Chill Антон Калинкин усомнился, что деньги будут потрачены эффективно. Он заметил, что художественный язык для производства современного контента, который воспринимается молодой аудиторией, не всегда совпадает с тем, чего ожидают ответственные за распределение денег.

Ранее первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» Елена Сутормина обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением изображать российский флаг на каждой банковской карте, выпущенной в стране. По ее мнению, триколор поспособствует продвижению патриотизма и сохранению духовно-нравственных ценностей.