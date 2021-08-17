Модель популярного бренда снялась в оголяющем ягодицу платье и смутила фанатов

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась роликом, на кадрах которого она запечатлена в откровенном наряде, и озадачила покупателей. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

Ребекка Чен (Rebecca Chen) снялась в платье черного цвета с высоким горлом длины макси. Наряд оформлен глубоким декольте и высоким разрезом на левой ноге, полностью оголяющим ягодицу манекенщицы. Стоимость платья Exposure Maxi Dress на сайте марки с учетом скидки составляет 28 долларов (2050 рублей).

Дизайн вещи смутил некоторых фанатов. «Что вообще должно произойти, чтобы мне захотелось показать свою ягодицу кому-либо?», «Это не платье… Где остальная ткань?», «Я мог бы с таким же успехом пойти на улицу голым», — написали они.

Ранее в августе платья с вырезами на неожиданных местах стали новым летним трендом. Например, в весенне-летней коллекции 2021 года итальянский дом моды Fendi представил льняное платье в коричневых оттенках с вырезами по бокам, скрепленными тканевым поясом. В то же время американская фирма Abercrombie and Fitch выпустила короткий сарафан с цветочным принтом и небольшими круглыми отверстиями на талии, стягивающимися тесьмой.