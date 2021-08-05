Платье с вырезами на неожиданных местах стало новым летним трендом

Коктейльные и повседневные платья с вырезами на неожиданных местах стали новым модным трендом. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о нарядах длины мини или миди, талия и верхняя часть подола которых оформлена крупными отверстиями по бокам. В нынешнем сезоне описанные модели появились в ассортименте как люксовых брендов, таких как Fendi, Boss, Kenzo, Balenciaga и Versace, так и у масс-маркетовых производителей Zara, H&M, Asos и других.

Например, в весенне-летней коллекции 2021 года итальянский дом моды Fendi представил льняное платье в коричневых оттенках с вырезами по бокам, скрепленными тканевым поясом. В то же время американская фирма Abercrombie and Fitch выпустила короткий сарафан с цветочным принтом и небольшими круглыми отверстиями на талии, стягивающимися тесьмой.

Эксперты моды рекомендуют сочетать описанный предмет гардероба с туфлями-мюлями на невысоком каблуке или спортивными сандалиями, а также с золотистыми украшениями.

В июле чересчур откровенный дизайн нового наряда популярного бренда Fashion Nova озадачил покупателей. Модельеры оформили зеленое облегающее мини-платье вырезами, частично оголяющими грудь, талию и бедра. «В этом платье видны интимные части тела», — возмутились покупатели в соцсетях.