Парень потратил 610 тысяч рублей на внешность Кена и прославился в сети

Житель Мексики потратил сотни тысяч рублей на пластические операции и прославился в сети. Соответствующая история появилась на Mirror.

29-летний парикмахер и визажист Кристиан Чавес (Christian Chavez) признался, что начал менять свою внешность с 19 лет. Его первой процедурой была нехирургическая пластика носа, форма которого корректировалась филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Спустя несколько месяцев парень увеличил губы, а также «исправил» скулы и подбородок. Помимо этого, он сделал инъекции ботокса, липосакцию, пересадку волос и подтяжку бровей.

По словам Чавеса, в общей сложности на процедуры он потратил около шести тысяч фунтов стерлингов (610 тысяч рублей). Мексиканец объяснил, что изменения внешности помогли ему справиться с неуверенность в себе. «В подростковом возрасте я страдал от тревоги и панических атак из-за неприятия своего внешнего вида. Я даже не мог общаться с людьми. Мне всегда нравилось лицо куклы Кена, и я хотел быть похожим на него. Пластическая хирургия помогла мне справиться с моими проблемами раз и навсегда», — признался он.

Парень порекомендовал читателям издания делать все возможное, чтобы чувствовать себя лучше. «Если вы не уверены в своем внешнем виде или думаете, что какие-либо изменения помогут вам ощутить себя лучше и красивее — сделайте это», — заключил Чавес.

В июле другой мужчина с внешностью Кена рассказал о незаконных инъекциях и пластике. 22-летний Джимми Фезерстоун (Jimmy Featherstone) ежегодно тратит по 10 тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей) на преображение своего внешнего вида. Герой материала пять раз в неделю самостоятельно вкалывает себе незаконные инъекции для загара, а также филлеры гиалуроновой кислоты.