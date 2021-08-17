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На Украине высказались о возвращении оригинала конституции из России

Глава МИД Украины Кулеба заявил о желании вернуть оригинал конституции Орлика из России
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Фото: страница Дмитрия Кулебы в Facebook

Однажды украинцам навсегда отдадут оригинал конституции Филиппа Орлика. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Интерфакс-Украина».

Он высказался о возвращении латиноязычной версии документа XVIII века, который Швеция временно передала Украине для показа в Софийском соборе в Киеве в конце августа. «Мы 13 лет работали над тем, чтобы привезти оригинал. И хоть никто не верил, но оригинал уже привезен», — добавил глава МИД.

При этом Кулеба заявил о желании вернуть в страну именно славяноязычную версию конституции, которая сейчас хранится в России.

В июне президент Украины Владимир Зеленский объявил, что, помимо латиноязычного оригинала, Швеция также вручит украинской стороне три копии конституции Орлика. Глава республики подчеркнул, что ее подлинник окажется на родине впервые за 300 лет.

Конституцией Орлика называют исторический документ, также известный как «Пакты и конституции прав и вольностей Войска Запорожского». В 1710 году его создал Филипп Орлик — политический деятель и ближайший соратник гетмана Ивана Мазепы.

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