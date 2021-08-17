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Мужчина соблазнил девушку дорогим Mercedes и разочаровал ее при встрече

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Кадр: @_rhysx / TikTok

Мужчина соблазнил девушку дорогим автомобилем и разочаровал ее правдой на свидании. На ролик, появившийся на его странице в TikTok, обратили внимание в Ladbible.

Блогер Рис Стюарт (Rhys Stewart) опубликовал видео, в котором рассказал, что привлек внимание девушки машиной люксового бренда Mercedes стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов (пять миллионов рублей). При этом мужчина отметил, что не упоминал модель автомобиля.

На размещенных кадрах пользователь сети продемонстрировал, о каком транспортном средстве на самом деле шла речь. Выяснилось, что Стюарт работает в службе доставки супермаркета Tesco и ездит на грузовом фургоне компании. «Правда, которая вскрылась при встрече, ее не воодушевила», — пояснил он в посте.

Зрителей рассмешило видео блогера, о чем они принялись писать в комментариях. «Технически — ты не обманул ее», «Зато у тебя есть работа!», «Это легендарное видео», «Представьте, как он приехал забрать ее на фургоне, умираю от смеха», «Смешно», «Зато у тебя всегда есть куча еды», «Самое смешное видео в TikTok», — высказывались они.

В апреле стриптизерша пристыдила американского рэпера Ашера за чаевые фальшивыми деньгами. Девушка со сценическим псевдонимом Pisces объяснила, что танцевала для музыканта всю ночь и только наутро обнаружила, что мужчина расплатился с ней ненастоящими деньгами. В качестве доказательства она опубликовала снимок банкнот.

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