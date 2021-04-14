Стриптизерша пристыдила знаменитого клиента за чаевые фальшивыми деньгами

Американский рэпер Ашер заплатил за стриптиз поддельными долларовыми купюрами с изображением своего лица и был пристыжен танцовщицей. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Стриптизерша со сценическим псевдонимом Pisces объяснила, что танцевала для 42-летнего музыканта всю ночь и только наутро обнаружила, что мужчина обманул ее, расплатившись фальшивыми деньгами. В качестве доказательства девушка опубликовала снимок банкнот. На фото видно, что рэпер оставил ей купюры под названием Usherbucks номиналом от одного до ста долларов.

Поступок знаменитого клиента разозлил танцовщицу. «Эти деньги не представляют никакой ценности! Я считаю, что надо освистать этого мерзавца в социальных сетях за то дерьмо, которое он сделал!» — подписала она публикацию.

Ашер еще не дал никаких комментариев по поводу случившегося.

Ранее в апреле стриптизерша раскрыла имена самых неблагодарных звезд и прославилась в сети. 26-летняя Аманда Димео (Amanda Dimeo) занимается танцами больше шести лет и в разное время работала в стриптиз-клубах по всей Америке. Героиня рассказала, что рэпер Дрейк оставляет в заведениях крупные чаевые, в то время как бейсболист Алекс Родригес вовсе не дает их.