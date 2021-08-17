Ценности
 
Последние новости
Сын национального героя Афганистана объявил об организации сопротивления талибам
Умерла обвиняемая в коррупции российская судья
Моргенштерн купил дом
ФСБ возбудила уголовное дело из-за попытки взлома сети «Ростеха»
В России создали материал для детектора темной материи
США посоветовали устроить «шоковую терапию»
Мотоциклист насмерть сбил беременную женщину в Москве 
Момент смертельного ДТП с участием родственника депутата Госдумы попал на видео
Wildberries ответил на обвинения Visa
Новости партнеров
Прослушать новость

Мать-одиночка пошла работать уборщицей и построила многомиллионный бизнес

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Rayner Davies

Жительница Уэльса стала матерью-одиночкой, начала работать уборщицей и в результате построила многомиллионный бизнес. Ее историю публикует The Sun.

Ныне 36-летняя Рэйнер (Rayner) из города Бридженд рассказала, что родила двоих детей в подростковом возрасте, однако вскоре разорвала отношения с их отцом. После этого девушке пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь своей семьи и оплачивать съемный дом.

«Я занимала деньги у родителей, когда приходили счета за газ и электричество. Когда моей дочери исполнилось полгода, я пошла работать сиделкой в дом престарелых, где мои смены длились по 16 часов», — поделилась Рэйнер. — «Потом я стала подрабатывать гладильщицей: за мусорный мешок, набитый одеждой, я получала 12 фунтов стерлингов (тысячу рублей). Я вставала в четыре часа утра, чтобы успеть перегладить вещи до того, как поведу детей в школу».

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

Некоторые клиенты оценили качество работы Рэйнер и попросили ее стать уборщицей в их домах. «Так я поняла, что клининг пользуется огромным спросом. Через пару месяцев я уже получала по 200 фунтов стерлингов в неделю (20 тысяч рублей), что позволило мне оставить другую подработку», — рассказала героиня материала и добавила, что начала размещать объявления о своих услугах в местных газетах и на входных дверях домов потенциальных клиентов.

Таким образом, за первый год работы в сфере клининга женщина заработала шесть тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч рублей) и набрала полноценный штат сотрудников. Ее компания A&R Cleaning Services быстро обрела успех: в настоящий момент она специализируется на уборке офисов, автомобильных салонов и банков.

«В 2018 году оборот моей фирмы достиг 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 120 миллионов рублей). У меня в подчинении находятся 300 человек, и каждые полгода они проходят курсы по повышению квалификации. Те, кто начинали уборщиками, теперь стали менеджерами», — заключила Рэйнер.

Ранее в августе стало известно о жителях Австралии, которые потеряли постоянную работу во время вспышки коронавируса и открыли собственный успешный бизнес. В марте 2020 года Данни Рицца (Danni Rizza) и Райан Петрик (Ryan Petryk) решили запустить линейку средств для искусственного загара. Паре удалось разбогатеть в первый месяц продаж кремов: их выручка составила 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Парень с девушкой потеряли работу в пандемию и стали миллионерами через месяц
Медсестра ушла с работы, открыла бизнес на последние деньги и стала миллионершей
Стюардесса бросила работу и разбогатела на продаже голых фото
Ценности
Ценности00:03 3 июня
Принцесса Диана

Властная красота.

Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
20:2011 августа

Парикмахер назвал три самых модных окрашивания волос к осени

19:2011 августа

Девушка сбросила 60 килограммов за год и раскрыла секрет похудения

18:2711 августа

Парень с девушкой потеряли работу в пандемию и стали миллионерами через месяц

Ценности00:0327 мая
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год

«Нам просто денег не хватает».

Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
17:3811 августа

Бородина пообещала миллион рублей доказавшей ненатуральность ее губ подписчице

16:3111 августа

19-летнего парня застрелили в суперкаре за хвастовство роскошной жизнью в сети

15:3211 августа

Кольцо с помолвки Лопес и Аффлека подорожало до 820 миллионов рублей

Ценности00:0117 мая
Бритни Спирс (в центре), 2002 год

Ниже пояса.

Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
14:2011 августа

Блогерша раскрыла сумму еженедельных трат на одежду и разозлила подписчиков

13:3011 августа

Модель сбежала из секс-секты и рассказала о своем опыте

12:3511 августа

Юные российские блогерши показали роскошный образ жизни после карантина

Россия
Бывшая жена футболиста Мамаева подала на него в суд
Российские врачи отказались лечить умирающего инвалида со словами «а смысл»
В Москве открылся первый парклет
«Это не революция, а хрен знает что»
30 лет назад заговорщики ГКЧП пытались захватить СССР. Как москвичи защищали страну?
В России появится вакцина с наиболее надежной защитой от коронавируса
«Болото нужно расшевелить!»
 
Все материалы
Мир
«Я боюсь, что талибы убьют меня и близких»
Жители Кабула о том, как выживают в захваченном террористами Афганистане
Новая угроза.
Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов
Талибы объявили о захвате всего Афганистана.
Взятие Кабула и эвакуация людей: как в стране передают власть террористам
«Они не боятся правосудия»
Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы?
Все материалы
Бывший СССР
В Узбекистане задержали большую группу беглых афганских военных
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолет
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
В Таджикистане срочники смогут легально откупиться от армии за 160 тысяч рублей
Мэр Риги продолжит поддерживать белорусскую оппозицию в борьбе против Лукашенко
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
Все материалы
Экономика
Крушение Ил-112В стало угрозой сразу для двух госпрограмм
Черная смерть.
Как разлив нефти в Новороссийском порту скажется на экологии
Национальная валюта Афганистана обесценилась
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Российский софт попросили написать под несуществующие компьютеры
За банкротство в ответе.
Почему бывший губернатор Челябинской области может лишиться столичной недвижимости
«Билайн» запустил пакетные предложения для связи в путешествиях за границей
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин из-за квартиры напал на родственника с мачете и покончил с собой
Сибирский форсаж.
Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
Задержаны похитившие 12 россиян ради выкупа братья
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин с другом из ревности забили до смерти двух человек
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса на 70 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда
Все материалы
Интернет и СМИ
Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения
«Ставят свои правила выше закона»
Могущество соцсетей растет — они блокируют даже президентов. Как с этим бороться?
Познер раскритиковал российское образование
«Русских хакеров» обвинили в создании нового мощного вируса
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
Самая популярная соцсеть начала блокировать талибов
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
Kia анонсировала «внедорожную» версию Seltos
Джигитовка на Lamborghini
Изучаем красоты Карачаево-Черкесии на внедорожном суперкаре Lamborghini Urus
В России собрали первую партию Genesis GV70
Москва: сотня редких машин на обычной парковке. Видео!
Блогеры нашли площадку с раритетами и показали самые интересные
Новый Ford Bronco получил «пляжную» версию
Pontiac Phantom: концепт, который приказали уничтожить
Идеальный «подарок на прощанье», который оказался слишком хорош
Новый Jeep Commander оказался удлиненной версией Compass
Все материалы
Среда обитания
Названы наименее и наиболее обеспеченные жильем города России
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
Россиянам дали советы по защите дачи от налетчиков
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Все материалы