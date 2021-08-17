Мать-одиночка пошла работать уборщицей и построила многомиллионный бизнес

Жительница Уэльса стала матерью-одиночкой, начала работать уборщицей и в результате построила многомиллионный бизнес. Ее историю публикует The Sun.

Ныне 36-летняя Рэйнер (Rayner) из города Бридженд рассказала, что родила двоих детей в подростковом возрасте, однако вскоре разорвала отношения с их отцом. После этого девушке пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь своей семьи и оплачивать съемный дом.

«Я занимала деньги у родителей, когда приходили счета за газ и электричество. Когда моей дочери исполнилось полгода, я пошла работать сиделкой в дом престарелых, где мои смены длились по 16 часов», — поделилась Рэйнер. — «Потом я стала подрабатывать гладильщицей: за мусорный мешок, набитый одеждой, я получала 12 фунтов стерлингов (тысячу рублей). Я вставала в четыре часа утра, чтобы успеть перегладить вещи до того, как поведу детей в школу».

Некоторые клиенты оценили качество работы Рэйнер и попросили ее стать уборщицей в их домах. «Так я поняла, что клининг пользуется огромным спросом. Через пару месяцев я уже получала по 200 фунтов стерлингов в неделю (20 тысяч рублей), что позволило мне оставить другую подработку», — рассказала героиня материала и добавила, что начала размещать объявления о своих услугах в местных газетах и на входных дверях домов потенциальных клиентов.

Таким образом, за первый год работы в сфере клининга женщина заработала шесть тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч рублей) и набрала полноценный штат сотрудников. Ее компания A&R Cleaning Services быстро обрела успех: в настоящий момент она специализируется на уборке офисов, автомобильных салонов и банков.

«В 2018 году оборот моей фирмы достиг 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 120 миллионов рублей). У меня в подчинении находятся 300 человек, и каждые полгода они проходят курсы по повышению квалификации. Те, кто начинали уборщиками, теперь стали менеджерами», — заключила Рэйнер.

Ранее в августе стало известно о жителях Австралии, которые потеряли постоянную работу во время вспышки коронавируса и открыли собственный успешный бизнес. В марте 2020 года Данни Рицца (Danni Rizza) и Райан Петрик (Ryan Petryk) решили запустить линейку средств для искусственного загара. Паре удалось разбогатеть в первый месяц продаж кремов: их выручка составила 30 тысяч долларов (более двух миллионов рублей).