Сенатор назвал действия США в Афганистане повторением ошибки Британии и СССР

В Совфеде объяснили разницу между выводом войск СССР и США из Афганистана

Действия США в Афганистане стали повторением ошибки Великобритании и СССР, которые в прошлом также вели боевые действия на территории среднеазиатской страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил российский сенатор Владимир Джабаров.

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«Но разница между нами и американцами в том, что мы сначала построили в Афганистане много заводов, фабрик, школ, детских садов. А они там ничего не строили. Поэтому, когда мы ушли, афганцы злобу на нас не затаили», — считает политик.

По его словам, последующий период показал, что афганцы к россиянам «по-прежнему относятся в целом хорошо». При этом американцы о себе в Афганистане «хорошей памяти не оставят», полагает сенатор.

«Взять даже последние события — эвакуацию самолетами из аэропорта Кабула. Неужели летчик не видел, что у него на обтекателях сидят люди? Конечно он все видел. Почему он поднял самолет, если понимал, что эти люди погибнут? Они, наверное, считают, что это не люди, а какие-то манекены», — посетовал Джабаров.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В настоящее время управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден говорил, что военные силы не могут поддержать местное правительство.