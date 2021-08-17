Представлен самый мощный смартфон в мире

Компания Asus представила игровые смартфоны серии ROG Phone 5s. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Анонсированный девайс является новой версией ROG Phone 5, выпущенного весной. В серию входят два аппарата — ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro. Новые модели отличаются от предшественника лишь наличием флагманского процессора Snapdragon 888+ с поддержкой 5G и увеличенным до 18 гигабайт объемом оперативной памяти.

Специалисты называют устройство самым мощным смартфоном в мире. Базовый девайс имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2448х1080 пикселей и частотой до 144 герц. Девайс получил от 16 гигабайт оперативной и от 256 гигабайт встроенной памяти, основную камеру с тремя объективами разрешением 64, 13 и 5 мегапикселей, а также аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 ватт.

Старшая модель ROG Phone 5s Pro отличается от базовой наличием дополнительного PMOLED-экрана ROG Vision, который находится на задней панели, и версии с 18 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти.

Новые флагманы работают на Android 11 с интерфейсом ROG UI, имеют разъем для проводных наушников, линейные фронтальные динамики, четыре микрофона с технологией шумоподавления OZO. Смартфоны ориентированы на геймеров, поэтому получили сенсорные триггеры.

Стоимость Asus ROG Phone 5s с 16 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти составляет 29 990 тайваньских долларов или около 79 тысяч рублей. Asus ROG Phone 5s Pro в максимальной комплектации обойдется в 37 990 тайваньских долларов, что составляет около ста тысяч рублей.

В начале лета Asus объявила российские цены на смартфон ROG Phone 5. Базовая модель с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти оценена в 72 990 рублей, версия с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти доступна за 79 990 рублей.