В российском регионе ввели ограничения на посещение лежбища моржей

Власти Ненецкого АО ввели ограничения для туристов на посещение лежбища моржей на Вайгаче

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) ввели ограничения на посещение лежбища атлантических моржей на острове Вайгач. Об этом во вторник, 17 августа, со ссылкой на заявление пресс-службы администрации российского региона сообщает ТАСС.

Теперь туристам запрещено подходить пешком к лежбищу, расположенному на мысе Лямчин нос, ближе чем на 500 метров и подплывать на лодках ближе чем на два километра.

При этом посещение особо охраняемой территории государственного заказника не запрещено.

Такие ограничительные меры были введены в связи с увеличением количества туристов на арктическом острове и, как следствие, сокращением популяции моржей. Ученые, проводившие на острове Вайгач исследовательские работы, видели, как люди высаживались на опустевшее лежбище моржей в тот период, когда те должны выходить на берег.

В администрации Ненецкого АО также отметили, что состояние животных в настоящий момент «вызывает беспокойство».

16 августа стало известно, что российские ученые начнут обучать нейросети анализу данных с фотоловушек, которые установлены на лежбище моржей. Специалисты хотят научить компьютерные программы распознавать этих животных «в лицо». Исследования будут проводиться на острове Матвеев.