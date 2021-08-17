На базе главного конкурента «Газпрома» произошел взрыв

При взрыве на базе компании «Новатэка» в ЯНАО пострадало пять человек

На базе компании «Новатэка» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошел взрыв газа, передает Znak.com. Пострадало пять человек, они доставлены в больницу, погибших нет.

В Следственном комитете России по региону, в свою очередь, сообщили, что начали доследственную проверку «по факту причинения травм нескольким рабочим при проведении ремонтных работ». Инцидент произошел после 11 утра по местному времени «на территории коммерческой организации, расположенной в 40 километрах от города Надыма». Речь идет об инциденте на базе ООО «Яргео».

«Новатэк» является крупнейшим независимым производителем природного газа в России и главным конкурентом «Газпрома». Государственная компания также недавно столкнулась с аварией, в начале августа пожар произошел на заводе по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем.

Авария ударила по поставкам сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также добыче газа. «Газпром» вынужден был сокращать поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Ситуация спровоцировала рост цен на европейском рынке.